Tehnikaülikool uurib mikroplastireostuse vähendamise võimalusi Läänemeres

Meresüsteemide instituudi juhtivteadur Inga Lips rääkis, et esialgsed tulemused on näidanud, et Läänemeres on mikroplasti kogused väga väikesed, aga mõned analüüsid ootavad veel ees. Samas näitab seire, et nii Eesti kui ka teiste Läänemere riikide randu kimbutab makroplasti probleem.