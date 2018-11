Kliimaraport: CO2 heited on üle nelja aasta taas tõusma hakanud

Ehkki soojenemine ei ületa esialgu veel ühe kraadi piiri, on sagenenud ulatuslikud metsatulekahjud, kuumalained ja orkaanid. Kui soojenemine praeguses tempos jätkub, on temperatuur sajandi lõpuks tõusnud keskmiselt 4 °C, see aga ei võimalda inimkonnal senisel moel edasi toimida, hoiatavad teadlased.

Pariisi kliimaleppega ette nähtud soojenemise piirmäär 2 °C on saavutatav vaid juhul, kui kõik 2015. aastal selle liitunud riigid suudavad oma kasvuhoonegaasiheidete vähendamisel tehtavat panust 2030. aastaks kolmekordistada, öeldakse ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) heitkoguste erinevuste kohta käivas raportis.

Seejuures on märkimisväärne, et vahemikus 2014-2016 püsis uue atmosfääri lisanduva CO 2 tase pigem stabiilne, kuid möödunud aastal kasvas kasvuhoonegaasi kontsentratsioon atmosfääris taas 1,2 protsendi võrra. Peamise emissioonide kasvu soosiva tegurina tuuakse välja ülemaailmne majanduskasv, kirjutab BBC.

Pidurdamaks temperatuuri tõusu 1,5 kraadil tööstusrevolutsiooni eelse tasemega võrreldes, tuleb pingutusi viiekordistada.

«Emissioonilõhe on palju suurem kui eelmisel aastal,» ütles UNEPi koordinaator Philip Drost.

Üheks ilmseks põhjuseks on järsk tõus süsinikdioksiidi, metaani ja teiste kasvuhoonegaaside heitekogustes. Sama suund jätkub ka 2018. aastal, sest energiasektori CO 2 heited on Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel suurenenud. Kasvanud on ka CO 2 kontsentratsioon atmosfääris.