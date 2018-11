Soomes leiti uued kiviaegsed kaljujoonised

Uued kiviajast pärit joonistused on leitud Ida-Soomest, kirjutab Yle. Uued iidsed joonistused leiti u 25 km kauguselt Mikkeli lähistelt Luonteri järve kaldakaljult. Ka 1990ndatel leiti samast paigast iidseid joonistusi, kuid uued joonistused asusid viis meetrit madalamal. «See tähendab, et uued joonistused on nooremad kui seni teada olevalt,» ütles Jyväskyla linnamuuseumi arheoloog Timo Sepänmaa.

Uued joonistused asuvad enam kui üheksa meetri pikkusel alal ja need leiti mais. Osa joonistusi näivad olevat kellegi parema käe jälg, aga on ka punaseid paari sentimeetri laiuseid jutte. Need on viie- kuni 25-sentimeetri pikkused.