Ajaloovideo: täna 100 aastat tagasi algas Eesti Vabadussõda

Punaväelased jõudsid metsade varjus linna alla ning ründasid Narvat üle sellest edelas oleva lagendiku. Siis aga selgus, et oli tehtud suur valearvestus. Plaani kohaselt pidid samal ajal toimuvad Punaarmee rünnakud Jaanilinnale idast siduma suure osa Saksa vägedest, kuid seda ei olnud juhtunud ning enamik Saksa sõduritest viibis endiselt Narvas. Nad reageerisid Viljandi punaküttide rünnakule kiiresti ning võtsid nad Narva eelsel Joala väljal tugeva risttule alla.

Rünnak kukkus läbi ning 94 meest kaotanud punaväelased taandusid. Sakslaste poolel osalesid ka mõned Eesti vabariigi üksused, mistõttu peetakse Narva all aset leidnud sündmusi Eesti vabadussõja esimeseks lahinguks. Punaarmee rünnakute tagasitõrjumisele vaatamata ei jäänud Narva Eesti ja Saksa vägede kontrolli alla. Varsti saabus teade, et Punalaevastik oli maandanud Narva-Jõesuus dessandi ähvardades sellega Narvat selja tagant ära lõigata. Eesti ja Saksa väed alustasid Narvast taandumist ning 28. novembri õhtuks oli see juba maha jäetud. Järgmisel päeval kuulutati linnas välja Eesti Töörahva Kommuun.