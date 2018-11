Tartu Ülikooli teadlane pälvis Eesti kui digiriigi jaoks ülitähtsa grandi

Professor Unruh hakkab looma lahendust, mis võimaldab kaitsta tulevikus infotehnoloogiateenuseid võimsate kvantarvutite eest.

Eesti e-teenused on praegu igati usaldusväärsed ja sissemurdmiskindlad. Neis kasutatakse aga krüptograafilisi süsteeme, mis ei ole lähitulevikus levima hakkavate kvantarvutite arvutusvõimsuse vastu piisavalt kaitstud, mistõttu võivad kvantarvutid aastate pärast põhjustada küberturvalisusele suurt ohtu. See hakkab mõjutama kõike, alates ID-kaardiga sisselogimisest ning lõpetades õiguslikult siduvate dokumentide ja e-valimistega.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia professor Dominique Unruh sai Euroopa Teadusnõukogu kõrgetasemelise teadusgrandi selleks, et töötada välja meetodid uute krüptoprotokollide turvalisuse matemaatiliseks tõestamiseks arvuti abil.

«Maailmas on palju proovitud valmistada uusi krüptograafilisi ehitusplokke, et turvasüsteemid peaksid kvantarvutite arvutusvõimsusele vastu. Meie projektiga luuakse vundament, mis tagab järgmise põlvkonna e-teenuste turvalisuse ja usaldusväärsuse,» selgitas professor Unruh.

Krüptosüsteemide väljavahetamine on aastatepikkune töö. Ehkki kvantarvuteid veel ei ole, hakatakse kvantkrüptograafiat juba rakendama, et hoida ära tulevasi ohte.

«Suure osa kvantkrüptograafiliste protokollide arendamiseks pole vaja kvantarvutit, piisab tehnoloogiliselt lihtsamatest kvantseadmetest, mis on aastaid turul olemas olnud. Kui me ei suuda praegu luua kvantarvutite arvutusvõimsuse vastu turvalisi süsteeme, on tulevikus juba liiga hilja,» põhjendas professor Unruh kvantkrüptograafia tähtsust.

Professor Dominique Unruh teadustöö on eluliselt tähtis kogu Eesti digiriigile ja suur edasiminek Eesti IT-teadusele.

«See on Eesti esimene nii prestiižne uurimisgrant IT valdkonnas ja suur tunnustus meie senise viljaka töö eest. Eesti IT tippkeskuse EXCITE nimel oleme oma kolleegi väljapaistva saavutuse üle väga uhked,» kommenteeris TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo.