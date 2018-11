Hiina: geenmuundatud beebide loomine on selgelt ebaseaduslik

He skandaalne eksperiment rikkus Hiina seadusi, teatas riigi keskvalitsus ja nõudis kõigi sellega seotud tegevuste lõpetamist.

«Meedias kirjeldatud geenimuundatud imikute juhtumi puhul on tegemist Hiina seaduste selge rikkumisega. See on rikkunud ka teaduskogukonnas järgitavaid fundamentaalseid eetikareegleid. See on šokeeriv ja vastuvõetamatu,» teatas riigi teaduse ja tehnoloogia aseminister Xe Nanping neljapäeval.

Keskvalitsuse seisukohavõtule eelnevalt on He eksperimendi hukka mõistnud ka tema ülikool, katsetele väidetavalt eetikaloa andnud erahaigla, ja mitmed juhtivad erialateadlased, nende seas ka peaaegu kõik CRISPR-geenitehnoloogia loomise juures olnud visionäärid. Ainsana on oma osalise heakskiidu andnud Harvardi ülikooli vastuoluline geneetik George Church.

He’d inimese CRISPR’damise osas nõustanud Stanfordi Ülikooli bioeetik William Hurlbuti sõnul oli ta teadlik, et mees oma eksperimenti plaanib, kuid ei oleks osanud arvata, et ta omadega juba nii kaugel on. «Muretsesin, et tema entusiasm võib viia liiga varaste tegudeni. Nüüd on uks avatud ja seda ei saa enam ka kinni panna. See on nagu hiiglaslik ajaloo uksehing,» ütles Hurlbut.

1984. aastal Hunani provintsis farmerite perre sündinud He on lähedaste kirjelduse põhjal erakordselt ambitsioonikas ja intelligentne inimene, kes veedaks hea meelega kogu oma aja, seal hulgas ka kogu vaba aja laboratooriumis. Igas haridusastmes alati priimuseks peetud He’d on nimetatud ka Hiina Elon Muskiks, kirjutab The Guardian.