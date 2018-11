Tartu Ülikool avab väliseesti külalisprofessuuri

«Järgmisel aastal möödub sada aastat emakeelse ülikooli asutamisest ja tänavu tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Seetõttu on just õige aeg teha kingitus nii Tartu Ülikoolile kui ka tervele Eestile. Mõte luua külalisprofessuuri programm tekkis meil koos kadunud rektor Volli Kalmuga. Väliseesti külalisprofessuuri loomisega soovime kõrghariduse edendamise kaudu aidata kaasa Eesti arengule,» ütles TÜ sihtasutuse ja Tartu Ülikooli Toronto Fondi esindaja Peeter Einola.

Külalisprofessuuri eesmärk on see, et nimekad välismaal töötavad Eesti päritolu professorid tuleksid tööle ka Tartu Ülikooli. Professuuriga edendatakse TÜ teadlaste koostööd Eestist pärit tippteadlastega maailmas, suurendatakse TÜ üliõpilaste võimalusi osaleda rahvusvaheliste tippude loengukursustel ning tutvustatakse rahvusülikooli ja selle rolli. Üheks aastaks määratava stipendiumi suurus on 50 000 eurot.