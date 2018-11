Küsimus vastatud: kui palju toodavad valgust kõik ilmaruumi tähed?

Me teame, et esimesed tähed tekkisid ligikaudu 14 miljardit aastat tagasi koos Universumi endaga ning erinevate hinnangute kohaselt peaks tänapäevaks olema maailmaruumis kokku ligikaudu triljon triljonit tähte ja kaks triljonit galaktikat. Värskes uuringus arvutas grupp USA teadlasi välja, kui palju valgust kõik need tähed oma eluea jooksul maailmaruumi kiiranud on. Selleks vajalikud vaatlusandmed saadi NASA Fermi gammakiirte kosmoseobservatooriumi abil, kirjutab Independent.