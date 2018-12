Galerii: Uus-Meremaal randa kinni jäänud sajad vaala hukkusid

Neljapäeval teatas Uus-Meemaa Looduskaitsekeskus, et Hansoni lahe madalatesse vetesse on kinni jäänud 80 kuni 90 vaala. Kuigi paljud neist suutsid ennast lõpuks siiski sügavamasse vette liigutada ja pääseda, ei õnnestunud see kaugeltki kõigil ning 50 pilootvaala ehk grindat leidsidki madalas vees oma lõpu. Ühe lootusetu isendi puhul pidid loomakaitsjad sooritama hädatapmise.