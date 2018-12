Ülemaailmne pöördumine: juhirolli elurikkuse päästmisel peaks võtma Hiina

Neljapäeval Sharm-el-Sheikis lõppenud ÜRO elurikkuse konverents lõppes globaalses kontekstis mõneti ootamatu sammuga, kui osapooled pöördusid kollektiivselt Hiina võimude poole, et riik võtaks kogu maailma ohustava liigirikkuse kaoga võitlemise osas juhtrolli. Kui traditsiooniliselt on selle eesmärgi käilakujuks olnud pigem USA või Euroopa, siis seekordsel konverentsil USA ei osalenud, Euroopa tähelepanu on delegaatide hinnangul aga mujal.