ÜRO: kliimamuutuse oht ei ole kunagi varem olnud nii tõsine

«See aasta saab ilmselt olema üks neljast kõige soojemast aastast. Kliimamuutuse mõjud pole kunagi olnud hullemad,» ütles ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tegevsekretär Patricia Espinosa. «See reaalsus ütleb meile, et me peame tegema palju rohkemat.»

«Kliimamuutuste tagajärgi on üha raskem ignoreerida,» seisis ühisavalduses, mille koopiat uudisteagentuur AFP nägi. «Me vajame majanduste ja ühiskondade põhjalikku ümberkorraldamist.»

Edu pole aga kaugeltki garanteeritud pärast seda, kui USA president Donald Trump otsustas 2017. aasta juunis Pariisi leppe hüljata. G20 liidrid jõudsid laupäeval Argentina pealinnas Buenos Aireses peetud tippkohtumisel üksmeelele lõppkommünikees, milles kuulutati, et Pariisi kokkulepe on «pöördumatu».