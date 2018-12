Kuidas eesti teadlased Prantsusmaa kriisi tõttu troopikasaarel lõksu jäid

Pika lennureisi järel saarele jõudes tuli aga looduses töötamise asemel keskenduda hoopis ootamatute logistikaprobleemide lahendamisele. Nimelt olid Prantsusmaalt alguse saanud protestid eelseisva kütusehinna tõusu vastu levinud ka Réunioni saarele, mis on ametlikult Prantsusmaa ülemereterritoorium. Kohalikud elanikud väljendasid oma pahameelt teede blokkimisega ning see takistas ekspeditsiooni liikumist lennujaamast baaslaagrisse eelnevalt kokkulepitud viisil. Osa tellitud rendiautodest jäid teesulgudesse kinni ning kätte õnnestus saada vaid kolm autot, mida oli 21 doktorandi ja 8 juhendaja jaoks ilmselgelt liiga vähe. Peale pikki otsinguid õnnestus ekspeditsioonil kohalike elanike abiga küüti saada. Kõrvalteid mööda liikudes suudeti teeblokke vältida ja jõuda õhtuks ekspeditsiooni baaslaagrisse saare kagunurgas.

Rahutused saarel häirisid normaalset tööd ja proovide kogumist suuremal või vähemal määral kogu ekspeditsiooni jooksul. Teesulgude püsimine ei võimaldanud liikuda vajalikesse uurimispiirkondadesse. Kuigi saare pealinnast Saint-Denis'st levisid teated vägivaldsetest kokkupõrgetest protestijate ja kohaliku võimu esindajate vahel, oli saare kagunurgas asuva baaslaagri ümbruses ekspeditsiooni liikmete ja kohalike elanike vaheline suhtlemine sõbralik ja pingevaba. Jalgsi oli võimalik teesulge läbida, kuid see võimaldas liikuda ja proove koguda väga piiratud territooriumil, umbes 15 kilomeetri kaugusel asuva teetõkke taha – see on kaugus, mida on võimalik päevaga mägisel maastikul jalgsi läbida. Muidugi koguti proove ka baaslaagri ümbrusest. Nii läbitigi teesulge iga päev, et jõuda päevase matkatee ulatusse jäävatesse piirkondadesse ning samal ajal uurida tõkkeid mehitavate kohalike tegutsemist ja meelsust.