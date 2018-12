Täna ajaloos 4.12: suri rokkmuusika suurim satiirik

Hoolimata harvast suuremast kommertsedust oli Zappa üliviljakas – ta kirjutas muusikat, salvestas, käis bändidega ringreisidel, andis ajakirjandusele intervjuusid, produtseeris ja turustas enda ja teiste artistide loomingut. Zappa produtseeris sõltumatult kokku ligi 60 The Mothers of Inventioni ja sooloalbumit. Ta sai mitu Grammy nominatsiooni, 1988. aastal anti talle auhind parima instrumentaalne rokketteaste (Best Rock Instrumental Performance) – albumi «Jazz from Hell» eest.

1995. aastal võeti Frank Zappa postuumselt vastu Rock and Roll Hall of Fame’i ja 1997. aastal pälvis elutöö eest Grammy. 2005. aastal lisati tema biitleid pilav 1968. aasta album «Mothers of Invention, We're Only in It for the Money» USA Riikliku Salvestiste Säilitamise Nõukogu koostatavasse registrisse. Samal aastal valis ajakiri Rolling Stone ta 71. kohale ajaloo 100 parima artisti hulgas (100 Greatest Artists of All Time). 2007. aastal nimetas tema sünnilinn Baltimore 9. augusti ametlikuks Frank Zappa päevaks.