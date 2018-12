Tartu Ülikooli teadlased asuvad uurima, kuidas kanep noore inimese aju mõjutab

Kolm aastat tagasi avaldas ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo (UNODC) «Maailma Uimastite Raporti» , millest selgub, et maailmas kasutab kanepit mitte-meditsiinilistel eesmärkidel 181,8 miljonit 15–64-aastast inimest, kirjutab ERR Novaator .

Tartu Ülikooli psühhiaatria vanemteaduri, doktor Liina Haringu sõnul on kanepi ja teiste uimastite tarvitamine tõusutrendis ka Eestis elavate noorte seas.

Selleks, et kanepist ja teistest psüühikat mõjutavates ainetest tulenevaid probleeme vähendada on Tartu Ülikooli teadlased alustanud teadusprojekti «Ained ja Arenevad Ajud». Uuring on teadlaste seas saanud hellitusnime AAA-uuring ja sellesse kaasatakse nii noored kui ka täisealised.