Teadlaste avalik pöördumine: alarahastamine on kriitiline, riskime terve põlvkonna kaotamisega

Teaduse rahastamise, eriti noorteadlaste probleemile on tähelepanu juhitud varemgi. Nii toimus käesoleva aasta aprillikuus suur teadusmarss, kus juhiti tähelepanu tõsiasjale, et kuigi Eesti teadus on meie riigi väiksuse kohta maailmas erakordne edulugu, on viimase kümnekonna aasta jooksul toimunud rahastamise vähenemine hakanud tõsiselt ohustama selle eduloo jätkusuutlikkust. Graafilise ülevaatega teaduse rahaprobleemist saab lähemalt tutvuda siin.

Nüüd loodud Eesti Teaduskoda on suures osas sama tuumikrühma algatatud ühendus, kelle eesmärgiks ongi seista teaduse rahastamise edenemise eest. Ilma selgete märkideta olukorra paranemisest kaaluvad Teaduskoja liikmed edasistegi protestiaktsioonide korraldamist.

Täna avaldatud avalikus pöördumises põhjendavad teadlased, miks olukord neid tegutsema on pannud. Avaldame Eesti Teaduskoja pöördumise täismahus.

Avalik pöördumine

Meie, allakirjutanud, oleme sügavas mures Eesti teaduse pikaajalise alarahastatuse pärast. Kutsume kõiki teadusmeelseid inimesi tegutsema selle nimel, et investeeringud teadus-arendustegevusse suureneksid ja sellega paraneks teaduse, kõrghariduse ning teadusmahuka ettevõtluse olukord. Avaliku sektori investeeringud teadusse peavad jõudma Riigikogu poolt kinnitatud Teadmistepõhise Eesti strateegias kokkulepitud 1%-ni SKTst (vt reaalset rahastust jooniselt allpool). Toetame kõiki tegevusi, kaasa arvatud uusi ühiskondlikke kokkuleppeid, mis aitavad tõsta investeeringuid 1%-ni. Kuna seni pole antud lubadustest ja strateegiast kinni peetud, siis kutsume

● teadlasi, õppejõude, ettevõtjaid ja kõiki teisi teadusmeelseid ühinema loodava ühendusega Eesti Teaduskoda, et ühiselt tegutseda targema ühiskonna, poliitika ja majanduse nimel Eestis;

● alates aastast 2019 korraldama teadlaste, ülikoolide, ettevõtjate ja valitsuse esindajate regulaarseid läbirääkimisi, et lahendada Eesti kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse probleeme;

● teadlasi, teadusmeelseid ja ülikoole jälgima, et hiljemalt lähema kolme aasta jooksul tõuseks avaliku sektori investeeringud 1%-ni SKTst;

● teadlasi, akadeemilisi erialaliite ja ametiühinguid reageerima otsustavalt, kui investeeringud ei kasva;

● kõiki teadusmeelseid asutusi, ühendusi ja inimesi käesolevat pöördumist toetama.

Loodav Eesti Teaduskoda on teadlaste ja teadusmeelsete ühendus, mille eesmärgiks on tegutseda selle nimel, et Eesti ühiskond oleks tark, meie poliitikas tehtaks tõenduspõhiseid otsuseid, meie majandus areneks teadmistemahukaks ja meie teadus- ning kõrgharidussüsteem oleks maailma tugevaimate hulgas. Teaduskoda võtab oma kohustuseks jälgida ja tegutseda, et riigi investeering teadus-arendustegevusse oleks maksimaalselt tõhus ja kasulik Eesti ühiskonna arengule tervikuna. Infot ühenduse kohta leiab http://teaduskoda.ee.

Miks on see nii tähtis?

Teadmistepõhise Eesti 2014-2020 strateegia1, riigieelarve strateegia2 ja teised poliitilised dokumendid on seadnud eesmärgiks, et avaliku sektori teadus- ning arendustegevuse investeeringute maht on 1% SKTst. Selle eesmärgi olulisust on Eesti valitsused rõhutanud koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustega3, seda ka Eesti eesistumisperioodil aastal 20174. Kahjuks pole Eestis investeeringud teadus- ja arendustegevusse kunagi seda taset saavutanud, kõrghariduse rahastus on maha jäänud SKT kasvust, lahendamata on paljud korduvalt avalikkuse ette toodud doktorantide ja noorteadlaste probleemid.