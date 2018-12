Reps: teadusrahastuse saavutamiseks on valmimas erakondadeülene kokkulepe

«Kas see saavutatakse kolme või nelja aastaga, see on nüüd siis niimoodi nii või teisiti riigi eelarvestrateegias vaja paika panna. Minul isiklikult teadusministrina on see väga sümpaatne, kahel põhjusel. Loomulikult me saame aru, et see ei ole samasugune kokkulepe, nagu on kaitsepoliitikas, kuid teadus peaks olema küll ka Euroopa tasandil kokku lepitud, kuid ennekõike peaks see olema sisemine usk, et teadus viib meie ühiskonda edasi ja on ka majanduskasvu aluseks,» rääkis Reps.