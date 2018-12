Algab ajalooline missioon: Hiina Kuu-uurija maandub Kuu varjuküljele

Missioon koosneb kokku mitmest aparaadist: maandurist, kulgurist ja spetsiaalsest sidesatelliidist. Nimelt ei saa Kuu tagaküljel maanduvad aparaadid ise Maaga ühendust võtta, kuna on püsivalt Maast eemale suunatud. Seetõttu ongi vaja sidesatelliiti, mis töötab justkui peegel ning vahendab uurimisaparaatide ja kontrollkeskuse vahelist kommunikatsiooni. Queqiao-nimeline sidesatelliit on maailmaavaruses juba maikuust alates.

Vastavalt novembris avaldatud teadusartiklile on missioonipeamisteks eesmärkideks madalasagedusliku raadioastronoomia uuringute läbi viimine ning Kuu pimekülje reljeefi ja pinna koostise uurimine. Esimene on eriti põnev, kuna Kuu tagaküljele jõuavad raadiolained ilma Maa ionosfääri või inimese tekitatud raadiolainete segava mõjuta ja tõenäoselt saab sealt seega koguda enneolematult puhtaid andmeid.

Teine põnevam eksperiment, mida missioon endas hõlmab, on aga seotud elu võimalikkusega Kuul. Nimelt kuulub Chang’e-4 lasti hulka lisaks muule ka 3-kilogrammine mahuti kartuli ja müürlooga seemnetega ning siidiussi munadega. Eksperimendi käigus vaadatakse, kas seemneid on võimalik Kuu tingimustes kasvama ja mune kooruma panna. Eluslooduse eksperiment on ülejäänud Kuu keskkonnast siiski eraldatud, meenutades Maalgi läbi viidud suletud ökosüsteemi eksperimente.

«Kuu tagaküljel maandumine on väga uhke sulg, millega Hiina ennast ehtida saab. Nende kosmoseprogramm on väga ambitsioonikas. Maandumispaika arvestades võib öelda, et sellest saab oluline samm Kuu-teaduse ajaloos,» ütles Mancesteri Ülikooli Kuu-uurija Katherine Joy The Guardianile.