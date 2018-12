Uuring: kliimamuutus võib meid rumalamaks muuta

UCL akadeemikute uuringust nähtub, et kasvuhoonegaaside suurem kogus atmosfääris võib inimeste mälu, keskendumist ja otsustusvõimet halvendada.

Juba varemgi on tõestatud, et kehva ventilatsiooniga töökeskkondades langeb töötajate võimekus, tekib loidus ning ülesannetega tullakse vähem edukalt toime, kirjutab The Independent.