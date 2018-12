Naftariigid boikoteerisid kliimakõnelustel teadusuuringu tunnistamise

Poola kivisöekaevanduste mitteametlikus keskuses Katowices toimuval ÜRO kliimakonverentsil peaksid maailma riigid leppima kokku, kuidas saavutada Pariisi kliimaleppes seatud eesmärgid. Tegemist on ühe olulisema kliimamuutuste ohjeldamise teetähisega.

Nimelt seisis raporti vastuvõtmise tekstis algselt et kohtumise osapooled «tervitavad» raporti tulemusi. Ootamatult blokeerisid nimetatud riigid aga selle sõnastuse, nõudes hoopis muudatust, mille kohaselt osapooled selle vaid «teatavaks võtaksid». Tegemist on näiliselt vaid nüansiga, kuid selliste nüansside üle tipptaseme diplomaatias tihtipeale vaieldaksegi. Nagu kirjutas The Guardian, kaasneb naftariikide välja käidud sõnastusega oluliselt kergem leppest taganemise võimalus. Kuna leebema sõnastusega ei nõustunud aga paljud teised riigid, ei saavutatudki vajalikku konsensust ja kogu raporti vastuvõtmine jäigi soiku.