Uus geeniuuring: India rahvad on eestlastega sarnast päritolu

TÜ genoomika instituudi ja teiste teadusrühmade varasemad uuringud on näidanud, et enamust India rahvastikku võib üldistatult kirjeldada kahe suure inimrühma seguna. India põhjaosas on ülekaalus iidsete põhjaindialaste geenid ja lõunas lõunaindialaste, kirjutab ERR Novaator.