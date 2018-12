Teadlasel sai mõõt täis: aastavahetuse ilutulestik meenutab sõja tallermaad

Jaagusoo sõnul reostavad rakettide põlemisproduktid ja talumatult tugev müra meie elukeskkonda. «Aastavahetuse pidulikumaks tähistamiseks võiks piirduda ainult linnaosade poolt turvaliselt korraldatud lühiajalistest ilutulestikest. See eraviisiliselt tiheasustatud kortermajade vahel kauakestev (6–7 tundi) mürataluvuspiiri ületav ja kirbe tossuga kaasnev õhkimine meenutab aastavahetusel sõja tallermaad. Järgmisel päeval on laskealad rakettide jäänuseid ja igasugu muud prahti täis. Keegi enda järelt loomulikult ei korista,» kurtis keemiainsener.

Jaagusoo uuris, et kas on keegi meie elukeskkonnaga tegelevast ametkonnast ka mõelnud selle peale, kui palju me lisaks transpordi ja tööstuse poolt tekitatavale reostusele igal aastavahetusel tekitame lisareostust rakettidega. «Ei ole siin lisaseadmeid mürkide püüdmiseks, nagu on automootorites ja tööstuses, kõik tervistkahjustav mürk paiskub õhku ja tagasi maapinnale,» kirjeldas ta.