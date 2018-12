Raport: kliimamuutuste tõttu on põhjapõtrade arvukus üle kahe korra vähenenud

Nimelt näitavad Ameerika Geofüüsika Uuringute Liidu aastakohtumisel avaldatud andmed, et arktika ikooniliste sõraliste arvukus langenud ligi viielt miljonilt vaid 2,1 miljoni isendini. Teadlaste hinnangul on asurkonna vähenemise peamiseks põhjuseks soojenev kliima, mis võib inimeste jaoks olemise küll kergemaks teha, kuid mõjub külmas keskkonnas eluks kohanenud põhjapõtradele laastavalt.

Põhjapõtrade massiliste suremiste kohta on teateid ilmunud varemgi. Näiteks on Postimeeski kirjutanud sellest , kuidas lumele langevad ebatavaliselt tugevad vihmad tekitavad sellele pärast jäätumist paksu jääkorba, mistõttu ei saa loomad lume alt samblikke kätte ja jäävad nälga. Äärmuslikumatel juhtudel on korraga nälga surnud koguni 80 000 isendit.

Nüüd on USA teadlased kokku arvestanud, et aastakümnete tagune 5 miljoni isendi suurune populatsioon on tänaseks langenud vaid 2,1 miljoni peale. Teatud piirkondades on arvukus vähenenud koguni enam kui 90 protsenti.