Vene kosmonaudid lõikasid saladusliku augu uurimiseks Kosmosejaama seina katki

Kõik sai alguse, 29. augustil, kui kosmosejaama pardainstrumendid näitasid järsku õhusurve langemist. Hetkel magavat meeskonda väike leke otseselt ei ohustanud, mistõttu ei hakanud Maal asuva kontrollkeskuse töötajad neid üles ajama. Järgmisel päeval ei kulunud astronautidel ka kuigi kaua aega, et lekke asukoht tuvastada. Täpsemini asus see hetkel ISSi küljes olevas kapslis Sojuz, kirjutab New York Times.