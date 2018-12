ÜRO juht: kliimakõnelustel on «elu ja surma» küsimused lahendamata

Kaks nädalat vältavate kõneluste eesmärgiks on leppida kokku meetmetes, mis on vajalikud kliimasoojenemise hoidmiseks alla 2 kraadi ja anda uus hingamine Pariisi kliimaleppele.

Katsed täpsustada Pariisi leppe eesmärkide täitmiseks mõeldud meetmeid ja süsihappegaasiemissioonide kärpelubadusi on seni aga luhta jooksnud. Samal ajal hoiatavad kohtumisel avaldatud raportid, et katastroofilise kliimamuutuse vältimiseks on vaja koheseid ja radikaalseid meetmeid.

«IPCC raportis märgitud 1,5 kraadi on aluseks kõigile tulevastele sammudele, mida me peame astuma,» ütles Vanuatu välisminister Ralph Regenvanu, lisades, et raporti toetamine kohtumise lõpptekstis on saareriigi jaoks võtmeküsimus.