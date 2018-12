Vaata: Päikesele kõrvetavalt lähedale jõudnud kosmoseaparaat avaldas esimese pildi

Augustis Maalt teele asunud kosmoseaparaadi eesmärgiks on uurida Päikese atmosfääri välisosa ehk krooni, mis on oma mitme miljoni kraadiga kuumemgi kui täht ise. Miks see niimoodi on, ei ole tänaseni päris täpselt selge.

Oma 150 miljoni kilomeetri pikkuse tee Maalt Päikese lähikonda läbis Parker rekordkiirusega ning on korda saatnud juba ka esimese möödalennu Päikesest. Varem ei ole ükski inimese loodud sõiduk Päikesele nii lähedal käinud. Täna avaldatud piltide peal on näha, kuidas Päikese pinnalt valgub välja ioniseeritud plasmat. Pildil paistev eredam täpp on gaasihiiglane Jupiter, mustad täpid aga pildi kokku panemise tehnilised artefaktid. Pildi tegemise hetkel asus kosmoseaparaat Päikesest vaid 27,2 miljoni kilomeetri kaugusel. Lisaks sai murtud ka kosmoseaparaatide varasem kiiruserekord 250 000 km/h. Möödalennu tipphetkel oli aparaadi kiiruseks nimelt 375 000 km/h, kirjutab BBC.

Parkeri kosmosesondi pildid Päikese plasmavoolust. FOTO: NASA