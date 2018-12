Suurem kui maailma ookeanid – hiigeluuring avastas maa alt uskumatu elurikkuse

Oma liikiderohkuse ja elusorganismides seotud süsinikukoguse põhjal on maapõue elurikkus uuringu autorite hinnangul võrreldav koguni Amazoni vihmametsa või Galápagose saartega. Erinevalt nimetatud piirkondadest on sügavuses peituv elu aga suuresti inimmõjudest puutumata.

«Tunne on selline nagu oleksime leidnud uue maise elu pelgupaiga,» ütles uuringus osalenud Tennessee Ülikooli dotsent Karen Lloyd The Guardianile . «Avastame pidevalt uusi eluvorme. Tohutu osa elust maal ei ole mitte planeedi pinnal, vaid peitub selle pinna all.»

Kümme aastat kestnud uurimistöö koondab endasse 52 riigist pärineva 1200 teadlase töö. Autorite seas on erinevate loodusteaduste distsipliinide esindajaid geoloogidest ja mikrobioloogidest keemikute ja füüsikuteni. Kõige sügavamad uuringus analüüsitud puuraugud ulatusid viie kilomeetrit maa alla, kuid ka seal leidus veel ainurakseid organisme. Tulemuste põhjal järeldatakse, et maapinna sügavustes võib peituda koguni 70 protsenti Maa bakteritest ja ürgloomadest, kaalu poolest 15 kuni 23 miljardit tonni (väljendatuna seotud süsiniku koguses).

Lisaks näitavad esialgsed tulemused, et leiti ka maailma kõige pikema elueaga bakter, kes oli 2,5 kilomeetri sügavusel avastamist oodanud koguni miljoneid aastaid. Tõsi, see metaani tootev organism on küll puhkeasendis, kuid ainevahetus tal siiski toimub ja kõigi näitajate kohaselt on ta selgelt elus.