Andres Metspalu: mida me 200 000 geeniprooviga tegelikult teha tahame?

Väga paljud inimesed on lõppeva aasta jooksul reageerinud geenivaramu üleskutsele „EV 100 ja 100 000 uut geenidoonorit“. Kaks nädalat enne aastavahetust on oma vereproovi jõudnud anda juba üle 90 000 inimese. Arvestades seda, et proovide kogumisega alustasime alles aprillis, on nii inimeste huvi kui ka lootused personaalmeditsiinile väga suured. Loodan väga, et inimeste soov geenivaramuga liituda ei rauge ja saame juba jõuludeks 100 000 vereproovi täis. See kõik toimub sotsiaalministeeriumi suurel rahalisel toel ja koostöös Tervise Arengu Instituudi, Synlabi kollektiivi, Apotheka apteekide, suuremate haiglate, paljude medõdede, teavitajate ja geenivaramu töötajatega.

Aga üha rohkem küsitakse: „Mis ma sellest saan, kui liitun geenivaramuga?“ Kuna geenidoonorite arv kasvab kiiresti ja võib juba järgmise aasta lõpus ületada 200 000 piiri, on küsimus igati õigustatud. Loomulikult on vastus, et tahame geeniinfot rakendada rahva tervise hüvanguks, nagu seisab ka inimgeeniuuringute seaduses. Paraku on siin aga tegemist nn Hellenurme vesiveski juhtumiga, kus üks seadus käskis veskitammi lammutada, et kalad saaksid ujuda, teine käskis tammi alles jätta, et ehitusmälestis säiliks töötava veskina ja koolilapsed näeksid, kuidas vee jõul jahu jahvatati. Tolles juhtumis jäid kaotajaks kalad. Meil sama lugu. Inimgeeniuuringute seadus sätestab, et tuleb rakendada geeniuuringute tulemused rahva tervise parandamiseks, teisalt ei näe tervishoiukorralduse seadus ette, et tervishoiuteenust osutaksid avalik-õiguslikud asutused, nagu Tartu Ülikool.

Seetõttu on kogu informatsioon, mida geenidoonorid saavad tagasi geenivaramu meditsiinigeneetikutelt, geneetilistelt nõustajatelt ja arstidelt, teaduslik informatsioon ega ole juriidiliselt võttes meditsiiniinfo. See on üks probleemidest, mida sotsiaalministeerium püüab lahendada. Lisaks töötatakse selle nimel, et luua geneetilise info meditsiinisüsteemis kasutamiseks vajalikke infotehnoloogilisi lahendusi ja koolitada pere- ja eriarste niimoodi, et geeniinfost oleks neile abi ja see ei kujuneks järjekordseks koormaks nende õlgadel.