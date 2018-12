Uuring: vanaisa külluslik toidulaud võib kergitada lapselaste suremusriski

«Oleme harjunud, et geenid on pärilikud. Veidi uudsem on idee, et üle mitme põlvkonna saab olla pärilik ka nende avaldumine. Eeskätt seostatakse seda traumade ja toitumisega,» selgitas uurimuse juhtivautor Denny Vågerö, Stockholmi Ülikooli meditsiinilise sotsioloogia professor ERR Novaatorile.