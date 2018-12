Iidne unistus surematusest elab edasi

Inimese praegu kehtiv ja dokumentidega kinnitatud vanuserekord on 122 aastat. Selle omanik on prantslanna Jeanne Calment, kes sündis 1875. ja suri 1997. aastal. Võib tunduda veider, et rekord nii kaua – üle kahekümne aasta – püsinud on, sest maakera rahvastik ju aina vananeb ja eakaid inimesi, kes võiks selle üle lüüa, on üha rohkem. Vanade inimeste hulga kasvu illustreerib tõsiasi, et juba lähiaastail ületab üle 65aastaste inimeste hulk esimest korda meie planeedi ajaloos alla 5aastaste laste hulga. Ka keskmine oodatav eluiga kasvab jõudsasti: Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) värskete arvutuste järgi on praegu lääneriikides sündivate laste oodatav eluiga 79–83 aastat, ent kümme aastat tagasi oli see 77–81 aastat (Eestis olid need näitajad meestel ja naistel kümme aastat tagasi vastavalt 68,9 ja 79,4, praegu aga 73,7 ja 82,3 aastat).