Soome teadlased lõid putukate massilise väljasuremise vastu esimese vaktsiini

Hirmuäratav ennustus tugineb paraku ülemaailmsetel seireandmetel, mille kohaselt on putukapopulatsioonid kõikjal üle maailma kiiresti kahanemas. Näiteks ÜRO andmetel on ligi 40 protsenti maailma selgrootutest tolmeldajatest väljasuremise ohus. Selgroogsetest tolmeldajatest – lindudest ja nahkhiirtest – on ohustatud 16,5 protsenti.

Soome teadlaste loodud «vaktsiini» kasulikkus seisnebki selles, et annab mesilastele parema võime võidelda kahjulike mikroobidega. Ometigi on see inimestele tuntud vaktsiinidest küllaltki erinev, kuna putukatel ei ole antikehasid, mida inimene ründavate haigustekitajatega võitlemiseks kasutab. Läbimurre tuli avastusest, et teatud ööliblikatel tekib järglastele pärandatav immuunsus ka vaid «õigete» bakterite söömisest.