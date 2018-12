Uuring: mahepõllundus võib olla keskkonnale tavapärasest halvemgi

Tuleb välja, et vähemalt kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamise vaatenurgast on mahepõllundus isegi kahjulikum, kuna ilma väetisteta kulub sama koguse toidu tootmiseks oluliselt suuremal määral põllumaad.

«Meie tulemustest selgub, et Rootsis kasvatatud maheubadel on umbes 50 protsenti suurem mõju kliimamuutustele kui tavameetoditega kasvatatud ubadel,» ütles üks uuringus osalenud teadlastest, Chalmersi Tehnikaülikooli dotsent Stefan Wirsenius. «Mõnede toiduainetega on erinevus veelgi suurem. Näiteks Rootsi maheda talinisu puhul läheneb see 70 protsendile.»