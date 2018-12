Pead liiva peitev kahepaikne nimetati Donald Trumpi järgi

Idee just sellele liigile Trumpi järgi nimi anda tuli tõsiasjast, et tegemist on pimeda maa all elava loomaga. Belli sõnul tuli talle looma käitumisele mõeldes pähe president Trumpi komme oma pea kujundlikult liiva sisse peita, kui keegi peaks rääkima kliimateadlaste konsensusest selle osas, et inimesed on kliimamuutuste peamine põhjustaja.