Uuring: mida rohkem lemmikloomi, seda väiksem laste allergiarisk

Majapidamises elav kass või koer näib muutvat keskkonna piisavalt, kuid samas ka mitte liigselt räpaseks. Nüüd ajakirjas PLOS ONE ilmunud töö viitab, et oluline on ka kokkupuute määr ehk doos. Andmete kombineerimisel selgus, et mitte ühegi koera või kassita majapidamises üles kasvanud imikutest esines kainikueas allergiasümptomeid igal kolmandal. Mida rohkem lastel koduloomi oli, seda vähem esines ka allergiaid.