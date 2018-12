Saturn võib oma kuulsad rõngad peagi kaotada

«Meie arvutuste kohaselt eemaldab Saturn oma rõngastest poole tunniga koguse vett, mis on võrreldav täismõõdus Olümpiamängude basseiniga. Sellest üksinda piisaks, et rõngaste süsteem 300 miljoni aastaga hävitada. Paraku teame Cassini kosmoseaparaadi vaatlustest, et lisaks vajub planeedi ekvaatorile ka kivist materjali. Seetõttu on rõngastel «eluiga» ees veel vaid sadakond miljonit aastat, mis on kosmoseuuringute kontekstis aga võrdlemisi lühike aeg,» ütles NASA Goddardi Kosmosekeskuse järeldoktorant James O’Donoghue.

Saturni rõngaste päritolu on teadlastele juba aastaid olnud oluliseks uurimisküsimuseks. Ühe teooria kohaselt tekkisid need juba koos planeedi enda sünniga, teise järgi aga on need Saturniga hiljem liitunud. Uuemad käsitlused pooldavad pigem teist versiooni. Tõenäoselt on rõngad enam-vähem oma eluea keskpaigas ning hääbuvad nüüd vaikselt. Seejuures on võimalik, et samasugused rõngad on kunagi olnud ka näiteks Jupiteril, Uraanil või Neptuunil, kuid need on hävinud vaid veidi enne inimkonna kosmoseuurimise algust.