NASA: süvakosmoses leidub DNA koostisosi

DNA ehk pikemalt lahti kirjutatult desoksüribonukleiinhape on mitmeski mõttes üks olulisematest molekulidest Maa pea, kuna valdav enamik organisme kasutab just seda oma päriliku informatsiooni edasi andmiseks. DNA kaksikahela moodustab nn suhkur-fosfaat selgroog, mille küljes paiknevad vaheldumisi erinevad lämmastikalused. Nüüd ongi NASA teadlased näidanud, et molekulile nime andnud desoksüriboosi võib eksisteerida ka maailmaruumi kaugetes osades. Sellel on aga suur mõju maavälise elu otsingutele.