Teadusarenduskeskused saavad lisamiljonid

Tehnoloogiaarenduskeskuste toetust saavad BioCC, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, STACC OÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, kes said käimasoleva rahastusperioodi vahehindamisel ekspertide paneelilt heaks kiitva hinnangu ning jätkavad oma tegevusi planeeritud mahus.

«Nendel arenduskeskustel on oma väljakujunenud uurimissuunad, kvalifitseeritud personal ja vajalik infrastruktuur ning nad tegelevad aktiivselt teadus- ja arendustegevuse pakkumisega ettevõtetele,» rääkis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane.

«Samal ajal on tegemist keskustega, kelle arenguid vaadates julgeme prognoosida, et kolme aasta möödudes saadakse hakkama ka iseseisvalt ilma EASi rahalise toeta,» lisas Rebane.

TAKidega koostöös on oma tootearendust edendanud ainuüksi viimase kolme aasta jooksul ligi 250 ettevõtet ning sealhulgas ka mitmed rahvusvahelised ettevõtted, nagu näiteks DuPont, Lallemand ja Santa Maria.

Erinevate ettevõtete ja tehnoloogia arenduskeskuste koostöös on välja töötatud NIPTIFY nimeline mitteinvasiivne sünnieelne diagnostika, Eesti internetihääletuse tehnoloogia, ühistranspordist tuttavad validaatorid, teaduslikult tõestatult tervislikud pudrud jpm.

Käimasolev ja 2022. aastal lõppev rahastusperiood jääb TAKide toetusprogrammi viimaseks. Rebane rõhutas, et seega oli toetuse eeltingimus, et peale toetusperioodi lõppemist oleksid tehnoloogia arenduskeskused jätkuvalt turul ning pakuksid teadus- ja arendustegevuse teenuseid edasi.

«Kõrgetasemelised TAKid on eeldus innovatsiooniks ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste välja arendamiseks. Kui tahame, et Eestis oleks maailmas unikaalsed tooted ja teenused, siis peame tegelema teaduse- ja tootearenduse ühendamisega,» ütles Rebane.

TAK programm loodi 2004. aastal selleks, et ergutada ettevõtete ja teadusasutuste vahelist koostööd tehnoloogiate ja toodete arendamisel. Nende ülesanne ja äri tuum on olla teadusarenduse partneriks teistele ettevõtetele. Enamus TAKidest on ka rahvusvaheliselt evalveeritud teadusasutused, seega tunnustatud teaduspartnerid nii Eesti kui ka rahvusvahelise taustaga ettevõtetele.