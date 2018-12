Heureka! Need on olnud 2018. aasta loetumad teadusuudised

Superkuu varjutus tallinna kohal FOTO: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

31. jaanuaril langesid kokku kolm kosmilist sündmust, mis viimati leidsid üheskoos aset 36 aastat tagasi.

Inglise keeles nimetatakse siniseks kuuks astronoomilist sündmust, kus ühe kalendrikuu jooksul ilmub täiskuu taevasse kaks korda. Tavaliselt toimub see kord iga kahe aasta ja kaheksa kuu järel.

31. jaanuaril langes see kokku nii Kuu perigeega ehk momendiga, millal Maa kaaslane on planeedile kõige lähemal, ning kuuvarjutusega, mida on võimalik ka Eestist jälgida. Perigee ajal on kuu tavapärasest 14 protsenti suurem ja pea kolmandiku võrra heledam.

Kodumaised kuuuurijad pöörasid 31. jaanuari õhtul kella poole viie aegu pikksilmad idakaarde. Varjutust oli meie maal näha kuutõusu ajal.

Uppunud Gunilda salong FOTO: Becky Kagan Schott/Caters News Agency/Scanpix

Ülemjärvest, USA ja Kanada piiril laiuvast Suurjärvistust, leiti peaaegu puutumatult säilinud üle saja aasta vanune laevavrakk. Luksusjahilt Gunildalt pärinevad kaunid kaadrid sajanditagusest hiilgusest.

Aurujõul sõitva Gunilda omanik oli jahi eluajal Standard Oili investor William Harkness. Gunilda valmistati 1897. aastal Šotimaal ning seda pidasid tollased rikkurid New Yorki jahtklubi üheks silmapaistvamaks aluseks, kirjutas sukelduja Becky Kagan Schott.

Tšornobõlist mitmesaja kilomeetri kaugusele rännanud hundikutsika põhjal loodavad teadlased uurida, mis mõju avaldavad mutatsioone kandvad isendid looduses vabalt elavatele loomadele.

Teatavasti on 1986. aastal ühes ajaloo tõsisemas katastroofis hävinud Tšornobõli tuumajaama ümbrus tänapäeval mitmekümne kilomeetri raadiuses inimestele ligipääsuks suletud, kuid metsloomade liikumist ei saa ju keegi takistada. Ilma inimtegevusest tingitud häirituseta on mitmete kohalike loomade käekäik vähemasti arvukuse järgi hinnates ka oluliselt paremini käima hakanud. Huntide liikumist GPS-kaeluste abil uurinud teadlased tegid kindlaks, et keelutsoonis kasvav hundipopulatsioon hakanud sellest juba jõudsasti väljapoolegi levima.

Orgaanilise aine rikkad kivimid, mida tuntakse ka kui šungiiti. FOTO: Kärt Paiste

Maa ainulaadse hapnikurohke atmosfääri tekke mõistatusi uurinud Kärt Paiste vaidlustas oma doktoritöös hiljutise teooria Suurele Hapnikusündmusele järgnenud õhuhapniku järsust kadumisest.

Hapnikurikas atmosfäär tekkis Maal 2,4 miljardit aastat tagasi nn Suure Hapnikusündmuse käigus, mille üksikasjad on tänaseni ebaselged. Varasemad uuringud on näidanud, et pärast Suurt Hapnikusündmust langes merevees lahustunud sulfaadi ja ka atmosfääri hapniku kogus drastiliselt, mis omakorda pidurdas evolutsiooni edasist kulgu. Tartu Ülikooli geoloog Kärt Paiste uuris kahe miljardi aasta vanuseid mudakivimeid ning tõestas vastupidiselt senistele uuringutele, et hapnikurikkaid keskkondi eksisteeris ka pärast Suurt Hapnikusündmust.

Brian Wansink. FOTO: Mike Groll / AP

Inimese toitumiskäitumise uurijate seas tipptegijaks peetud teadlase artiklite hulga kaupa tagasilükkamine annab tunnistust teadusmaailmas aina süvenevast kirjastamiskriisist.