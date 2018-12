Suur evakuatsioon: viimased Java ninasarvikud tahetakse vulkaani ja tsunamide käest päästa

Nimelt on Jaava ninasarvik (Rhinoceros sondaicus) kujunenud elupaikade hävimise, küttimise ja muude inimmõjude tagajärjel kõige ohustatumaks ninasarvikuliigiks kogu maailmas. Kunagi pea kõikjal Kagu-Aasia ja India džunglites levinud liist on tänaseks alles üks väike, 67 isendist koosnev populatsioon Jaava saarel Ujung Kuloni rahvuspargis. Paraku asub rahvuspark otse hiljuti piirkonnas hiidlaineid tekitanud Anak Krakatau vulkaani jalamil.

Seetõttu on aga ka ninasarvikud järgmisele võimalikule purskele ja sellele järgnevale hiidlainele jätkuvalt väga avatud. Õnneks on tsunamid seni tabanud pigem rahvuspargi põhjarannikut ning jätnud lõunarannikul elavad ninasarvikud puutumata. Järgmise purske puhul ei pruugi neil nii hästi minna.

Hetkel on Ramonol ja kolleegidel küpsemas plaan viia väike grupp ninasarvikuid eemal asuvasse nn tagavara-elukohta, kuigi kõik on veel planeerimisfaasis. Ümberasustamisele kuuluvad isendid peaksid olema hea tervise juures, kaaslastega hästi läbi saama ja sigimisvõimelised. Lisaks kehtib ka potentsiaalsele ümberasustamispaigale terve rodu tingimusi. Olulised on nii kohalik fauna kui ka floora – seal peaks kasvama ligi 200 erinevat taimeliiki, mis moodustavad ninasarvikute toidubaasi, samas ei saa loomi viia ka piirkonda, kus leidub laialdaselt kiskjaid, parasiite või haigustekitajaid. Pindala miinimumnõue on aga 5000 hektarit. Mõistagi ei tohi seal olla liiga palju inimmõjusid.