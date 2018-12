Venemaa: auk Rahvusvahelises Kosmosejaamas pidi olema puuritud seestpoolt

Auk kosmosejaamas avastati 30. augustil ning kuigi see sai kiiresti kinni lapitud ega ohustanud ühegi ISSi meeskonna liikme elu või ühegi eksperimendi kulgu. Ometigi on selle päritolu kujunenud omamoodi müsteeriumiks. Peagi pärast info avalikuks tulekut teatas Vene kosmoseagentuuri Roskosmos juht Dmitri Rogozin koguni, et augu taga võisid olla ameeriklased, ning tekkinud meediatormis jõudsid tekkida ka tahtliku saboteerimise süüdistused.

Hiljutisel pressikonverentsil teatasid Rogozin ja üks orbiidilt naasnud kosmonautidest Sergei Prokopjev, et esialgsete tulemuste põhjal võib öelda täie kindlusega, et auk oli kindlasti seest poolt puuritud. Samas hoidusid mõlemad ameeriklasi süüdistamast. Ajakirjaniku küsimuse peale vastas Prokopjev koguni, et too ei peaks «meie meeskonnast nii halvasti mõtlema.»