Noorte Teaduste Akadeemia valis viis uus liiget

Millega ENTA uued liikmed tegelevad?

Jaan Aru – Eesti neuroteadlane ja Tartu Ülikooli teadur, kelle teadustöö põhisuunaks on teadvuse neurobioloogiliste aluste uurimine. Jaan Aru on kaitsnud doktorikraadi Max Plancki Aju-Uuringute Instituudis/ Frankfurdi Goethe Ülikoolis (summa cum laude) ning on praegu Marie Curie stipendiaadina järeldoktorant Berliini Humboldti Ülikooli bioloogia instituudis. 2016. aastal pälvis Aru riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija tiitli. Koos prof. Talis Bachmanniga on Jaan Aru kirjutanud raamatu «Tähelepanu ja teadvus», mis ilmus 2009. aastal. 2017. aastal ilmus Jaan Aru sulest raamat «Ajust ja arust», mis räägib aju tõhusast kasutamisest, unest, tehisintellektist ja laste mõistusest.

Mario Kadastik – Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI) asedirektor ning vanemteadur, kelle teadlaskarjäär on olnud seotud nii kosmoloogia kui eksperimentaalse osakestefüüsikaga. Ta on andnud suure panuse sõlmimaks Baltimaade ülikoolide koostöölepet Euroopa Tuumauuringute Keskusega (CERN), mis võimaldab Eesti, Läti ja Leedu teadlastel teha uurimistööd maailma juhtivas osakestefüüsika teaduskeskuses. 2012. aastal pälvis Mario Kadastik Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia ning samal aastal ka ERKF Teaduste Akadeemia stipendiumi.

Heli Lukner – Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur, kelle uurimistöö kuulub laineoptika valdkonda, põhiobjektiks ülilaiaribaliste optiliste laineväljade ajalis-ruumiline vormimine ja mõõtmine. Järeldoktorantuuri läbi Heli Lukner mainekas Max Plancki valgusteaduseinstiuudis Saksamaal. Avalikkusele on Heli tuntud haridussaate «Rakett 69» kohtuniku ning teadusmeeskonna liikmena. Koos Mare Müürsepaga on Heli Lukner kirjutanud noortele lugejatele mõeldud raamatu «Füübits. Teaduse ja tehnika esimene lugemik huvilisele lapsele» (2017), mille eest pälvis tänavu Eesti teaduse populariseerimise konkursil peapreemia teaduse populariseerimise eest trükisõna kategoorias. 2017. aastal pälvis Heli Lukner Vabariigi Presidendid Kultuurirahastu noore teadlase eripreemia teadusliku mõtteviisi populariseerimise eest.

Helen Eenmaa-Dimitrieva – Tartu Ülikooli IT-õiguse teadur ja EDOLAD (European Joint Doctorate in Law and Development) programmi külalisõppejõud, kelle teadustöö keskendub tehnoloogiaõiguse, õigusfilosoofia ja õigusökonoomika küsimustele. Doktorikraadi kaitses Helen Eenmaa-Dimitrieva Yale’i ülikoolis ning järeldoktorantuuri raames jätkas teadustööd Euroopa Ülikool-Instituudis Firenzes, Tilburgi ülikoolis Hollandis ning FGV juures Rios, Brasiilias. Tartu Ülikoolis aitas Helen Eenmaa-Dimitrieva käivitada IT-õiguse õpet, olles eriala programmijuht (2014-2016) ning pälvides programmi käivitamise eest Tartu Ülikooli aasta programmijuhi auhinna (2015) ja Aasta Idee auhinna Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult (2014).

Anastasiya Astapova – Tartu Ülikooli folkloristika teadur ja projektijuht, kelle uurimishuvid on seotud üliõpilashuumori, poliitilise folkloori, poliithuumori ning Eesti venekeelse elanikkonna integratsiooni ja pagulasteemadega. Anastasiya Astapova on kaitsnud kaks doktorikraadi – 2015. aastal Peterburgi Teaduste Akadeemias ning 2016. aastal Tartu Ülikoolis. Anastasiya on pälvinud mitmeid stipendiume ja käinud rahvusvahelist õpetamis-ja teaduskogemust ammutamas Ohio riiklikus ülikoolis, Prahas Charlesi ülikoolis, Jeruusalemmas Heebrea ülikoolis, Belgradi ja Indiana ülikoolides, järeldoktorantuuri läbis Anastasiya Rootsi Instituudi juures.