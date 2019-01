Uuring: lindudele lisatoitu pakkumine toob kaasa suuremate liikide domineerimise

Toidumajades kehtivat liigisisest sotsiaalset hierarhiat – lihtsustatult selgitades mõnede isendite, reeglina isaslindude, õigus esimesena kõht täis süüa – on täheldanud igaüks, kes veidigi pikemalt toidumajal toimuvat jälgib. Lisaks on hierarhilised suhted ka liikide vahel ning seda seostatakse reeglina kasvuga – mida suurem lind, seda tugevam. Samas võib ka agressiivselt käituv sinitihane (Cyanistes caeruleus) endast kasvult suurema rasvatihase (Parus major) toidulaualt minema peletada. Seda, kas üksikud sõjakad liigid on erand ja liikidevahelisel hierarhiaredelil on oluliseks määrajaks siiski vaid linnu suurus, uurisid ornitoloogid Inglismaal Exeteri ülikoolis.

Toidurohkus on olulisim lindude populatsiooni suurust reguleeriv tegur – toiduta ei saa asurkond kasvada. Kuna lindude toitmine on kasvav trend – näiteks Ameerika Ühendriikides toidab linde 45 ja Suurbritannias 75 protsenti majapidamistest –, võib toidumajade juures kehtival hierarhial olla tõsine ökoloogiline tagajärg. Inimeste poolt pakutav on kaotanud toidupiirangu ja lisatoidust saavad esmajärjekorras kasu just suuremad linnuliigid; kõrge positsioon hierarhias tagab parema ligipääsu toidule, kvaliteetsele pesitsusterritooriumile ja rohkematele partneritele, mille tulemusena suureneb oluliselt isendi sigimisedu. Piirkonnas võivad domineerima hakata suuremad liigid, väiksemate lindude arvukus aga langeda. Võibolla on just suurusest tulenev eelis põhjuseks, miks koduvarblane on kogu maailmas asulates domineerivaks muutunud ning kohalikud väiksemad liigid talle konkurentsi pakkuda ei suuda.