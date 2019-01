Uuring: soolist ebavõrdsust süvendavad meeste kehv tervis ja alkoholilembus

«Sooline palgalõhe, seksism ja teised sarnased probleemid on vägagi reaalsed. Kui loeme aga kokku näiteks parlamendis esindatud naised, peaksime vaatama sama indeksi raames sedagi, palju on võrreldes meestega naissoost kodutuid ja milline on nende osakaal vanglates. Seda aga enamasti ei tehta,» selgitas töö juhtivautor Gijsbert Stoet, Essexi Ülikooli psühholoogiaprofessor ERR Novaatorile antud intervjuus.