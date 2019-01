Haruldane võimalus: täna õhtul võib näha kvadrantiidide meteoorisadu

Erinevalt suvisest perseiidide ja detsembrikuisest geminiidide sajust kestab kvadrantiidide sadu vaid öö või kaks, kuid tipphetkel võib ühe tunni jooksul tunnistajaks olla kuni 100 «kukkuvale tähele». Seetõttu on nende puhul ka vaatlemise ajastus kõige olulisem. Rahvusvahelise Meteooride Organisatsiooni informatsiooni kohaselt peaks meteoorisaju tipphetk kätte jõudma ööl vastu 4. jaanuari Eesti aja järgi kell neli. Geograafiliselt on «langevate tähtede» nägemise tõenäosus suurem just Euroopa põhjaosas.

Kvadrantiidide nägemise teeb erilisemaks ka tõsiasi, et enamasti ei soosi ilm nende nägemist. Täna õhtul võib siiski lootust olla, kuna vähemalt päeva ajal on ilm olnud selge ja Riigi Ilmateenistuse andmetel tuleb õhtu vahelduva pilvisusega. Öösel peaks taevas siiski pilve minema, nii et välja tähti vaatama tasub minna juba võimalikult vara. Samas hoiatab earthsky.org, et meteoorivoolude tipphetked ei ole kuigi hästi ennustatavad ning parim tõenäosus selle peale sattuda on lihtsalt järjepidevalt taevasse vaadata. Eelistatult tasuks seda muidugi teha kaugel linnade valgusreostusest.