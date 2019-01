NYT: GMO-beebid loonud ja saladuslikult kadunud Hiina teadlane on vahi alla võetud

Peagi pärast oma skandaalset esinemist Hong Kongis toimunud inimgenoomi muundamise konverentsil avalikkuse silme alt kadunud He Jiankui on kadunud olnud novembri lõpust saadik ning kuulujutud tema võimalikust vahistamisest on levinud juba detsembrist. Tema läbiviidud eksperiment oli mitmetel põhjustel äärmiselt vastuoluline ning üsna pea pärast katse toimumise avalikuks tulekut teatas ka Hiina valitsuse ministri tasemel, et toimunu oli selgelt ebaseaduslik. Seni ei ole ei tema ülikool ega valitsus aga tema saatuse kohta midagi öelnud.

Nüüd aga kirjutab The New York Times, et He elab Shenzhenis asuva Lõuna-Hiina Teadus- ja Tehnoloogia Ülikooli külalistemaja neljandal korrusel asuvas korteris. Teda rõdul edasi-tagasi tammumas näinud kolleegide kinnitusel oli tõepoolest tegemist He’ga. Mõni hetk hiljem nähti teda rääkimas väikelast käes hoidva naisega. Tõenäoselt oli tegemist tema abikaasaga.

Kui pealtnägijad üritasid He ukse taha minna, seisid seal ees neli erariides valvurit. Palve peale professoriga kohtuda olla need küsinud, et kust küsijad üldse teavad, et He seal viibib. Valvurite välimuse põhjal ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu oli erariietes politseinike, sõdurite, ülikooli või mõne muu organisatsiooni esindajatega. Saadetud päringutele valvurite kohta ei vastanud ei ülikool ega kohalik politsei.

Novembrikuus ülikooli siselisti saadetud kirjas keelas ülikool töötajatel meediale kommentaaride andmise ning «[He eksperimendi osas algatatud] juurdluse sisu ja arengu kirjeldamise.»

He geenitestide firma Vienomicsi kaasasutaja Liu Chaoyu kinnitusel nägi ta He’d viimati päev enne novembris Hong Kongis toimunud konverentsi ega olnud CRISPR-beebide eksperimendist teadlik. Ka tolle kohtumise käigus ei tulnud see jutuks ning He piirdus vaid tõdemusega, et teatab järgmisel päeval «millestki tõesti suurest.»

Suure uudise ilmsiks tulek mõjus aga laastavalt mehe enda firmale.