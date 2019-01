Keskkonnaagentuur: Eesti levinuimaks metsloomaks on kujunenud metskits

Metskitsega samaväärset arvukuse tõusu teistel meie ulukiliikidest viimastel aastatel täheldatud ei ole, kuid kahtlemata oleks pehmed talved soodsad näiteks ka metsseale ja kährikule. Metssea arvukust on aga eelnevatel aastatel tugevalt piiranud sigade Aafrika katk ja kähriku arvukust kärntõve laialdane levik. Kärntõve levikuks on soojad talved soodsad ja lisaks kährikule võib selle negatiivset mõju täheldada ka rebase ja hundi arvukuse osas.

2019. aasta alguseks on metskitse arvukus taas suurenenud. Sellist metoodikat, mis võimaldaks metskitse arvukust kogu riigi ulatuses väga täpselt määrata, paraku ei ole ja eelpool esitatud arvukusvahemikud on tuletatud erinevatele suhtelist asustustihedust ja asurkonna juurdekasvu iseloomustavatele näitajatele tuginedes.

«Meelepärane on see ilvesele ja hundile, kuid teisalt kaasnevad kõrge arvukusega ka suuremad metsa- ja liikluskahjud. Koos arvukuse tõusuga suureneb oht erinevate haiguste ja parasiitide levikuks. Kõrge arvukusega liigi asurkonnas leviv haigus või parasiit võib tekitada tõsiseid probleeme ka mõne teise ja hoopis madalama arvukusega liigi asurkonnale, sest paljud haigused ja parasiidid on erinevatel liikidel ühised,» ütles Veeroja.

Metskitsede arvukus tähendab ka suuremaid küttimiskohustusi jahimeestele. Kui möödunud 2017/2018 jahihooajal soovitas Keskkonnaagentuur metskitse arvukuse kiire tõusu pidurdamiseks küttida vähemalt 19 700 metskitse, siis 2018/2019 jahihooajaks soovitame küttida juba 30 000 metskitse. Olgu lisatud, et küttimiskohustused jahipiirkondade lõikes määratakse siiski maakondlike jahindusnõukogude poolt ja Keskkonnaagentuur on siin nõustaja rollis.

Kuidas on metskitsega lood meie naabervabariikides? Võib oletada, et Lätis ja Leedus on metskitse keskmine asustustihedus kõrgem kui Eestis, Soomes aga kindlasti oluliselt madalam. Soomes on metskits peamiselt levinud riigi lõunapoolses osas.