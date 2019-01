Teadlased näitasid, kuhu on kadunud suur osa maakoorest

Nimelt avastasid USA teadlased 1869. aastal Suure Kanjoni seintes paljanduvaid settekihte vaadates, et settekihtide vahel paistis ebatavaline lünk – vanemate kihtide peale ilmuvad järsku oluliselt uuemad ning vahepealne periood jääb justkui puudu. Hiljem avastati samasse ajaperioodi dateeritud setetest samasuguseid lõike ning tänapäeval tuntakse seda laias laastus 740 kuni 525 miljoni aasta vanust lünka suure põiksusena. Huvitaval kombel algavad pärast põiksust juba peale elu Kambriumi ajastu lademed, milles on näha elu plahvatusliku arengu märke.

Termin tuleb sellest, et teine-teisel pool põiksust asuvate kihtide kihipinnad (kui on tegemist kihiliste kivimkehadega) on tihti üksteise suhtes, enamasti tektooniliste liikumiste tagajärjel, nurga all ehk mitteparalleelsed. Täpsemalt nimetatakse sellist põiksust nurkpõiksuseks.

Aja jooksul jõudis see aga ookeanide subduktsioonivöönditesse ning neeldus Maa vahevöösse. Nagu kirjutab National Geographic, tähendaks selline stsenaarium, et planeet neelas ise alla tõendid ligi viiendiku oma geoloogilise ajaloo kohta.

Lisaks põiksusele võib jääpalli-staadiumi aegne kulutus seletada sedagi, miks on teada vaid kaks vanemat kui 700 miljoni aasta vanust meteoriidikraatrit – vanemad on lihtsalt liustike poolt minema pühitud. Lisaks toetaks teooria lõpliku kinnituse saamise kohal teistki teooriat elu tekke kohta. Nimelt on mõned paleontoloogid käinud välja hüpoteesi, mille kohaselt ei ole maise elu mitmekesistumises tähtsat rolli mänginud nn Kambriumi plahvatuse jääpalli-staadiumile järgnemine lihtsalt kokkusattumus, vaid tegemist on põhjusliku seosega – jää poolt meredesse kantud setetes leidus teooria kohaselt nii palju toitaineid, et see tõigi kaasa keerukamate organismide õitsengu.