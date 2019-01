Teadlased kirjeldasid Kagu-Eesti maakoores ammu esinenud ulatuslikke pingeid

Veel eelmise sajandi keskpaigani oli geoloogide hulgas valdav arusaam, et kunagine suur maakoore plokk ehk Baltika kraaton, mille sisemusse jääb ka Eesti ala, jäigastus 1,9-1,7 miljardit aastat tagasi, kirjutab ERR Novaator .

Oma hiljuti ilmunud artiklis vaatleb Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vahemteadur Igor Tuuling Valmiera-Lokno kerkeala arengut laiemas kontekstis, seostatuna teiste selle murranguvööndi piires esile tulevate sarnaste kergete dünaamika ja mõõtmetega. «Selle uurimistöö olulisim järeldus on, et nii Valmiera-Lokno kerkeala kui ka kogu laiem murranguvöö tekkimine on seotud maakoore plokkide ulatuslike horisontaalsuunaliste liikumistega ja üksteise suhtes nihkumistega,» rääkis Tuuling.