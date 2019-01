Süvakosmosest tabati teadmata päritoluga raadiosignaalide valang

Seekordse korduvate raadiopursete vaatluse kohta on teada oluliselt vähem, kuid vastavalt ajakirjas Nature ilmunud teadusartiklile pidi see saama alguse kusagilt ligikaudu 1,5 miljardi valgusaasta kauguselt. Võimalike raadiolainete kiirgajate sekka kuuluvad väljaspool Linnutee galaktikat asuvad mustad augud või üksteisega liituvad neutrontähed. Samas ei ole mõned teadlased ka palju julgematest oletustest tagasi põrkunud. Näiteks Harvard-Smithsoniani astrofüüsika keskuse professor Avi Loeb on koguni oletanud, et selliste sündmuste puhul võib tegemist olla märgiga maavälisest tsivilisatsioonist.