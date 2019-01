Avalik loeng: astronoom Tõnu Viik arutleb Päikese surma üle

Koguja on öelnud, et iga asjal siin Päikese all on algus ja lõpp. Ka Päikesel endal. Loengus tuleb juttu sellest, kuidas Päike tekkis, kuidas ta praegu oma kuldses keskeas elab ja mis temast mõne miljardi aasta pärast saab, kui inimkonda enam ammu pealt vaatamas pole.