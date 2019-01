Avastus: eelajalooline hiigelvaal toitus teistest vaaladest

Nimelt selgub ajakirjas PLoS One avaldatud uuringust, et ligi 35 miljonit aastat tagasi ookeanis ringi ujunud hiiglasliku, 13-16-meetrise Basilosaurus isis kõhus võis leiduda nii haide, kalade kui ka teiste vaalaliikide noorloomade jäänuseid. Konkreetsemalt on juttu väikesest vaalast nimega Dorudon atrox, kirjutab ScienceAlert.